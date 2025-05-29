مجلس الوزراء عيّن غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار وأقرَّ البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين

عيَّن مجلس الوزراء غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وحسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو دياب أعضاء غير متفرغين.
هذا واقر مجلس الوزراء البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين (١٤ مليونا) لمن هم في الخدمة، و(١٢ مليونا) للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من اول تموز.
كما عيّن مجلس الوزراء جورج معراوي مديرًا عامًا بالاصالة لوزارة المال.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص عن "الموافقة على إنجاز تدريب المراقبين الجويين وأعمال صيانة للأجهزة ونقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية تمهيدًا لإعادة النظر في توظيفهم".
كما أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على على "تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج أمان".
وأكّد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء.
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