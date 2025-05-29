نشرت قناة "العربية" السعودية نسخة من "وثيقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف" للاتفاق المحتمل بين حماس وإسرائيل، جاء فيها أنّه سيتم تنفيذ وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا والرئيس الأميركي دونالد ترامب يضمن التزام إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد إعلان حماس يوم أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على "إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة"، في حين تصرّ إسرائيل على مواصلة الحرب.
وجاء في الوثيقة وفق قناة "العربية"، بأنّ حركة حماس سوف تطلق سراح 10 أسرى أحياء وجثامين 18 أسيرًا في اليومين الأول والسابع، كما أنّه سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.
ولفتت العربية إلى أنّه بحسب وثيقة ويتكوف، فسوف يتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وأنّ "في اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار"، وأن "حماس ستقدم في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين"، وأنّ "أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل".
وجاء في الوثيقة بأنّ "مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات"، وأن "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحفي"، وأن "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية".
كانت هذه تفاصيل خبر "العربية" عن "وثيقة ويتكوف": وقف النار لـ60 يومًا وإجراء مفاوضات لوقف دائم وترامب يضمن التزام إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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