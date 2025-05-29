شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها ‎ والان مع تفاصيل الخبر

دعت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي الزملاء الصحفيين للمشاركة في أعمال اللجنة سواء بالمشاركة، أو بتقديم أفكار ومقترحات.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أنه على من يرغب من الزملاء في تقديم مقترحات للجنة أو المشاركة تسجيل بياناته لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني بنقابه الصحفيين.