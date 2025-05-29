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لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها ‎

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لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها ‎

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 29 مايو 2025 04:20 م

دعت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي الزملاء الصحفيين للمشاركة في أعمال اللجنة سواء بالمشاركة، أو بتقديم أفكار ومقترحات.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أنه على من يرغب من الزملاء في تقديم مقترحات للجنة أو المشاركة تسجيل بياناته لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني بنقابه الصحفيين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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