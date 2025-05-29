"اليونيفيل" في اليوم الدولي لحفظة السلام: الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي

أقامت ال​يونيفيل​ احتفالاً في مقرّها العام في الناقورة، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة ال​سلام​ التابعين للأمم المتحدة، حضره ممثلون عن الجيش ال​لبنان​ي والأجهزة ال​أمن​ية، الى جانب مسؤولين سياسيين وقادة ​دين​يين محليين، وسفراء، ومسؤولين من الأمم المتحدة.

ولفت رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، في كلمته، الى أن "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوتراً وغير متوقّع، مع انتهاكات متكرّرة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه"، مضيفاً انه "من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفّر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونساهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حلّ".

وشدد على "ضرورة وجود عملية سياسية"، مشيراً إلى أن "الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد".

وأكد أن "إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لا بدّ للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات".