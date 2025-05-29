انتخاب توفيق زريقة رئيسًا لاتحاد بلديات المنية وعامر العويك نائبًا له

انتُخب رئيس بلديّة المنية توفيق زريقة رئيسًا لاتحاد بلديّات المنية، ورئيس بلديّة برج اليهودية عامر العويك نائبًا له، في الجلسة الّتي عقدها رؤساء بلديّات المنية في مكتب قائمقام قضاء المنية- الضنية جان الخولي.
وحضر الجلسة رؤساء بلديّات المنية الخمس، وهم إلى زريقة والعويك كلّ من رئيس بلديّة دير عمار أحمد عيد، رئيس بلديّة بحنين مصطفى غمراوي ورئيس بلديّة مركبتا نعمان الشامي.
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