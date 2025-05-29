انتَخب المجلس البلدي في برالياس خلال عمليّة انتخابيّة جرت في سراي زحلة، رضا الميس رئيسًا، وأيمن هبش نائبًا للرّئيس.
وخلال لقاء أعضاء المجلس مع محافظ البقاع كمال أبو جودة، توجّه بالتّهنئة إلى "بلديّة برالياس العزيزة الّتي تستحق الإنماء"، مشيرًا إلى "أنّني اليوم أسلّم بلديّة برالياس إلى أياد أمينة، وأتمنّى لكم التّوفيق وأن يكون الإنماء هو العنوان".
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب رضا الميس رئيسًا لبلدية برالياس وأيمن هبش نائبًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.