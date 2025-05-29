انتخاب رضا الميس رئيسًا لبلدية برالياس وأيمن هبش نائبًا له

انتَخب المجلس البلدي في ​برالياس​ خلال عمليّة انتخابيّة جرت في ​سراي زحلة​، ​رضا الميس​ رئيسًا، و​أيمن هبش​ نائبًا للرّئيس.

وخلال لقاء أعضاء المجلس مع ​محافظ البقاع​ ​كمال أبو جودة​، توجّه بالتّهنئة إلى "بلديّة برالياس العزيزة الّتي تستحق ال​إنماء​"، مشيرًا إلى "أنّني اليوم أسلّم بلديّة برالياس إلى أياد ​أمينة​، وأتمنّى لكم التّوفيق وأن يكون الإنماء هو العنوان".