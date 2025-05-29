الموسوي بعد جلسة لجنة الإعلام: لضرورة ضبط الخطاب الاعلامي بما لا يمس السلم الاهلي والأمن الوطني

أشار النائب ابراهيم الموسوي، بعد ​جلسة​ لجنة ​الاعلام​ و​الاتصالات​، الى أن "الجلسة تناولت عدد من المواضيع وتوقفت عند مسائل عدة الاولى تتصل بانفلات ​خطاب الكراهية​ في ​لبنان​ وصدور كلام غير مسؤول عن مسؤولين لبنانيين".

ولفت الموسوي، الى أنه "كان هناك توصية في اكثر من موضوع اولا المفترض بالجهات المعنية ضبط الخطاب الاعلامي وزارة الاعلام المجلس الوطني للاعلام وحتى القضاء ان يقوموا بواجباتهم على هذا المستوى لضبط الخطاب الاعلامي بما لا يمس السلم الاهلي و​الأمن الوطني​ واثارة الغرائز والنعرات الطائفية وتسعير خطاب الكراهية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة".

ورأى أن "هناك نوع من توصية ليس فقط على مستوى وسائل الإعلام انما ايضا على مستوى أشخاص عاديين يقومون ببث دعايات واثارة اخبار ليست دقيقة وممكن ان تكون مضللة وفيها الكثير من الافتراء والكذب هذا الموضوع يجب ان لا يمر مع كل الاحترام والتقدير والاحتكام إلى القانون حرية الاعلام يجب ان تكون مسؤولة ضمن القانون ويجب ان لا تمس بأساسيات هذا البلد".

وشدد على أن "الامر الاخر له علاقة بالاتصالات وتحديدا بستارلينك، ويجب ان نؤكد على مسألة اساسية الكل يتوافق عليها في لجنة الاعلام والاتصالات اننا نريد اعلى مستوى للكفاءة لاجهزة الاتصال ولقطاع الاتصالات ضمن امرين الاول هو الموضوع الأمني من اجل ان لا يكون هناك انكشاف".

وأكد أن "نحن ليس لدينا مشكلة مع احد وليس لدينا مشكلة مع اي شركة من اي دولة صديقة او دول يوجد علاقات بينها وبين لبنان ولكن يجب ان تحتكم لقواعد القانون وان لاتضر بمصلحة لبنان ولابد ان يدعونا الامر إلى اعلى مستوى من الريبة والشك بما يحصل".