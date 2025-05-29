استكمال جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديات في قضاء البترون

تتواصل في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا، جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديّات في ​قضاء البترون​، بحضور أعضاء المجلس البلدي المنتخبين. وجرى اليوم انتخاب فارس الياس حيدر رئيسًا لبلدية زان، وجان يوسف جرجس نائبًا له.

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