ميقاتي هنأ رئيسَي بلديتَي طرابلس والميناء: سنكون داعمين ومشاركين بأي عمل تتطلبه مصلحة أبنائهما

تقدّم رئيس الحكومة السّابق ​نجيب ميقاتي​، بالتّهنئة من رئيسَي بلديّتَي ​طرابلس​ عبد الحميد كريمة و​الميناء​ عبدالله كبارة، بانتخابهما اليوم. كما تقدّم بالتّهنئة من المجلسَين البلديَّين في طرابلس والميناء.

وأشار ميقاتي إلى "أنّني على ثقة بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد عملًا بلديًّا فاعلًا في خدمة طرابلس والميناء وأهلهما، وأنّ التّعاون سيكون كبيرًا داخل البلديّتَين وبينهما"، مؤكّدًا "أنّنا من جهتنا سنكون داعمين ومشاركين في أي عمل تتطلّبه مصلحة أبناء طرابلس والميناء وإنماء المدينتين".