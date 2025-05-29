تقدّم رئيس الحكومة السّابق نجيب ميقاتي، بالتّهنئة من رئيسَي بلديّتَي طرابلس عبد الحميد كريمة والميناء عبدالله كبارة، بانتخابهما اليوم. كما تقدّم بالتّهنئة من المجلسَين البلديَّين في طرابلس والميناء.
وأشار ميقاتي إلى "أنّني على ثقة بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد عملًا بلديًّا فاعلًا في خدمة طرابلس والميناء وأهلهما، وأنّ التّعاون سيكون كبيرًا داخل البلديّتَين وبينهما"، مؤكّدًا "أنّنا من جهتنا سنكون داعمين ومشاركين في أي عمل تتطلّبه مصلحة أبناء طرابلس والميناء وإنماء المدينتين".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي هنأ رئيسَي بلديتَي طرابلس والميناء: سنكون داعمين ومشاركين بأي عمل تتطلبه مصلحة أبنائهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.