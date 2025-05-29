استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة في مكتب الشّؤون الدّوليّة للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) ماجي ناردى على رأس وفد، بحضور السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون.
وجرى البحث في سبل تعزيز التّعاون والدّعم المقدّم من مكتب "INL" لوزارة الدّاخليّة والبلديّات، لاسيّما على صعيد قوى الأمن الدّاخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار بحث مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية بمكتب الشؤون الدولية للمخدرات بسبل تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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