الحجار بحث مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية بمكتب الشؤون الدولية للمخدرات بسبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة في مكتب الشّؤون الدّوليّة للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) ماجي ناردى على رأس وفد، بحضور السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون.

وجرى البحث في سبل تعزيز التّعاون والدّعم المقدّم من مكتب "INL" لوزارة الدّاخليّة والبلديّات، لاسيّما على صعيد قوى الأمن الدّاخلي.