جرى انتخاب عبد الحميد كريمة رئيسًا لبلديّة ​طرابلس​ 13 صوتًا، فيما نال منافسه وائل زمرلي 11 صوتًا، بإشراف محافظ الشّمال بالإنابة أمينة سر عام المحافظة إيمان الرافعي في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب عبد الحميد كريمة رئيسًا لبلدية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.