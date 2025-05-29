مكتب وزير الزراعة: مرض "نيوكاسل" لا يشكل خطرًا على صحة الإنسان عند استهلاك الدواجن

أكّد مدير مكتب وزير الزّراعة سامر خوند، تعليقًا على ​تداوُل روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي​ تسجيلًا صوتيًّا يحذّر من انتشار ​مرض طاعون الدّجاج​، المعروف علميًّا بمرض" نيوكاسل"، أنّ "​وزارة الزراعة​ كانت قد أصدرت بيانًا رسميًّا في وقت سابق، أوضحت فيه أنّ مرض "نيوكاسل" يصيب الدّواجن فقط ولا يشكّل خطرًا على صحة الإنسان عند استهلاك الدّواجن ومنتجاتها، وبالتّالي لا داعي للهلع أو الذّعر".

وأشار إلى أنّ "مديريّة ​الثّروة الحيوانيّة​ تتابع الوضع عن كثب، وتتّخذ الإجراءات اللّازمة للحدّ من انتشار الأمراض في القطاع الحيواني، عبر الكشف والمراقبة والتّواصل المباشر مع المربّين، لتطبيق قرارات وزارة الزّراعة والعمل ضمن المعايير الصّحيّة الحيوانيّة الدّوليّة، وذلك للحصول على منتج حيواني صحي وسليم قابل للاستهلاك".