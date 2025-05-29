نكد استقبل رئيس بلدية زحلة: المسؤولية على قدر  آمال الزحليين

استقبل امس مدير عام كهرباء ​زحلة​ اسعد نكد رئيس بلدية زحلة المنتخب سليم غزاله و نائبه زياد شعنين والنائب إلياس اسطفان و الوزير السابق سليم ورده وميشال فتوش و المنسق الآن منيير بحضور المدير ناجي جريصاتي.

وجرى البحث خلال اللقاء بشؤون إنمائية مستقبلية للنطاق الجغرافي لبلدية زحلة حيث كان تقارب كبير في وجهات النظر للأمور الملحة و المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة ال​اقتصاد​ية والسياحية في المدينة.

واكد غزاله ان "لديه خطة مستقبلية واضحة لاعادة وضع زحلة على الخريطة السياحية و الاقتصادية ال​لبنان​ية لتعود إلى دورها الجاذب".

بدوره اكد نكد ان "المسؤولية كبيرة على قدر آمال الزحليين".