نكد استقبل رئيس بلدية زحلة: المسؤولية على قدر  آمال الزحليين

استقبل امس مدير عام كهرباء زحلة اسعد نكد رئيس بلدية زحلة المنتخب سليم غزاله و نائبه زياد شعنين والنائب إلياس اسطفان و الوزير السابق سليم ورده وميشال فتوش و المنسق الآن منيير بحضور المدير ناجي جريصاتي.
وجرى البحث خلال اللقاء بشؤون إنمائية مستقبلية للنطاق الجغرافي لبلدية زحلة حيث كان تقارب كبير في وجهات النظر للأمور الملحة و المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية في المدينة.
واكد غزاله ان "لديه خطة مستقبلية واضحة لاعادة وضع زحلة على الخريطة السياحية و الاقتصادية اللبنانية لتعود إلى دورها الجاذب".
بدوره اكد نكد ان "المسؤولية كبيرة على قدر آمال الزحليين".
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