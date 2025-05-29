إردوغان: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى عدم إغلاق الباب أمام الحوار

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا وأوكرانيا، إلى "عدم إغلاق الباب أمام الحوار"، معربا عن "أمله في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الاثنين".

ولفت إردوغان، في حديث للصحافيين المرافقين له لدى عودته من زيارة لأذربيجان، الى أننا "نحن على تواصل مع روسيا وأوكرانيا نقول لهما إنه لا ينبغي إغلاق الباب ما دام مفتوحا".

وأضاف "خلال كل من لقاءاتنا نذكّر محاورينا بأنه يجب عدم تفويت هذه الفرصة"، معتبرا أن "إطفاء هذا الحريق الكبير في منطقتنا هو واجب إنساني".

وأعربت أوكرانيا الأربعاء، بعد مفاوضات مباشرة جرت في 16 أيار بين كييف وموسكو في إسطنبول، عن استعدادها لإجراء محادثات جديدة في تركيا الاثنين، لكنها طالبت موسكو التي بادرت إلى ذلك، بتقديم شروطها مسبقا لكي يفضي الاجتماع إلى نتائج.

ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي استقبله فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين، إلى أوكرانيا الخميس حيث من المقرر أن يلتقي فولوديمير زيلينسكي.