"من رئيس وزراء إلى مهرج".. ترودو يثير السخرية بحذائه الرياضي خلال استقبال الملك تشارلز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أوتاوا: أثار رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو جدلا واسعا بعد ظهوره بحذاء رياضي غير رسمي خلال استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بأوتاوا.

واختار ترودو، الذي استقال من منصبه مطلع العام الجاري، ارتداء بدلة زرقاء رسمية، لكنه قرنها بحذاء رياضي من ماركة "أديداس" بألوان زاهية، مما أثار سخرية وتعليقات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف بعض المستخدمين هذا الاختيار بأنه "غير لائق" و"يخل بالبروتوكول الدبلوماسي" وجعل من ترودو "مهرجا"، بينما اعتبره آخرون تعبيرا عن "الحرية الشخصية".

من جهة أخرى، حظي الملك تشارلز والملكة كاميلا باستقبال رسمي في العاصمة الكندية، حيث وصلا في عربة ملكية تجرها الخيول، واستقبلهما حرس الشرف قبل بدء المراسم.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في خطوة رمزية لتأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن ترودو، الذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية في يناير الماضي، كان قد تعرض لانتقادات حادة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد معدلات الهجرة.

ومنذ مغادرته منصبه، بدأ مرحلة جديدة في حياته كأب عازب، حيث ينشر بين الحين والآخر صورا من حياته اليومية على مواقع التواصل، منها صور له أثناء التسوق لشراء مستلزمات منزلية.

ووفقا لمصادر مقربة، يقيم ترودو حاليا في شقة بأوتاوا، حيث يخطط للبقاء قريبا من أطفاله حتى انتهاء العام الدراسي، بعد انفصاله عن زوجته السابقة صوفي غريغوار ترودو العام الماضي.