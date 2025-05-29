بريطانيا تستهجن تصريحات بوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استهجنت المملكة المتحدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول السلام في أوكرانيا وقالت إنها لا تتوافق مع أفعاله.

ودانت المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان ألقاه السفير هولاند استمرار هجمات روسيا على المدنيين الأوكرانيين، والتي لا تُعدّ تصرفات حكومة تسعى إلى السلام، ودعا إلى بذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الثلا

وقال البيان: في الأيام الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. ليلة الجمعة، قصفت روسيا مبانٍ سكنية وأهدافًا أخرى في كييف، في واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء غزوها غير الشرعي. بعد 24 ساعة فقط، تعرضت كييف لهجوم آخر أكبر. في جميع أنحاء أوكرانيا، قُتل 12 مدنيًا ليلة السبت، من بينهم ثلاثة أشقاء في جيتومير، تتراوح أعمارهم بين 8 و12 و17 عامًا. المزيد من الأرواح البريئة التي تُزهق بسبب حرب روسيا العبثية.

الاقتراح الأميركي

إن ادعاء الرئيس بوتين بأنه مستعد للسلام لا تؤيده أفعاله. خلال أكثر من شهرين منذ موافقة أوكرانيا، من حيث المبدأ، على الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يومًا، استمر الرئيس بوتين في التردد والمماطلة. أعلن عن "وقفتين" أحاديتي الجانب، كل منهما لمدة ثلاثة أيام، واصلت خلالهما قواته المسلحة استهداف المدن الأوكرانية. وتجاهل فرصة إجراء محادثات جوهرية في إسطنبول، وأرسل وفدًا دون تفويض حقيقي للتفاوض.

في المقابل، أظهر الرئيس زيلينسكي قيادة حقيقية بإبداء استعداده للمشاركة على مستوى القادة، حتى مع رفض الرئيس بوتين وقف إطلاق نار من شأنه أن يفسح المجال للمحادثات.

وقال البيان البريطاني: لقد أثبتت الدولة الروسية مرارًا وتكرارًا أن أفعالها ليست أفعال حكومة تسعى إلى السلام. وبينما نرحب بعمليات تبادل الأسرى الأخيرة، فإن فشل روسيا في الموافقة على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط - كما فعلت أوكرانيا - يعيق تحقيق المزيد من النتائج الإنسانية، بما في ذلك عودة الأطفال الأوكرانيين الذين شردتهم قسرًا. هذه النتائج حاسمة لتحقيق سلام عادل ودائم.

وثيقة هلسنكي

وتابع: ليس من "المعاداة لروسيا" الدعوة إلى إنهاء الدمار والخسائر في الأرواح في أوكرانيا. إن القيام بذلك هو دفاع عن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي الختامية، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. إن تأخير جهود السلام لن يؤدي إلا إلى مضاعفة عزمنا على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وسنواصل العمل مع شركائنا لزيادة الضغط على الرئيس بوتين لإنهاء حربه.

وقال المندوب البريطاني: يؤسفني بشدة أن أطرح مجددًا قضايا فاديم غولدا، وماكسيم بيتروف، وديميترو شابانوف. جميعهم كانوا أعضاء في بعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا. وقد حُرموا من حريتهم بشكل غير قانوني لأكثر من ثلاث سنوات من قبل الاتحاد الروسي ووكلائه في أوكرانيا. إن استمرار احتجازهم يُعد ظلمًا جسيمًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية.

وخلص إلى القول: كان هؤلاء الأفراد ينفذون مهمة كُلّفت بها كل دولة مشاركة في هذه القاعة - بما في ذلك روسيا. تحث المملكة المتحدة جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراحهم فورًا. وتظل قلوبنا معهم ومع عائلاتهم.