شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: ما يحدث فى غزة ليس حربا فحسب بل إبادة جماعية ممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث في غزة ليس حرباً فحسب، بل إبادة جماعية مُمنهجة، والاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحاً، وتقطير المساعدات الإنسانية جريمةٌ في وجه الإنسانية، بغطاء صمت دولي مخزٍ.

وأضاف "مطر" في تصريحه لـ ”الخليج 365” أن حرمان أكثر من مليوني إنسان من قوت يومهم ودوائهم وماء شربهم بأيادي الاحتلال ليست سياسة أمنية، بل عقاب جماعي ينتهك كل مواثيق القانون الدولي، ويُجرمه ضمير البشرية، مشددا على أنه في هذا المشهد الدموي تقف مصر شامخة كحارس للقضية الفلسطينية، ومعبر رفح شاهد على العزيمة المصرية رغم الضغوط الهائلة، واستكمل قائلا: الرفض المصري صاعقٌ لمشاريع التهجير ولقد قالها الرئيس السيسي للعالم: "لا للتهجير.. فلسطين لأهلها". هذا الموقف ثابتٌ، وهو خطٌ أحمر.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تنام، من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والإسلامية، مصر تحارب بالكلمة والحق لفضح جرائم الاحتلال وكسر الحصار، مؤكدا على أن الشارع المصري شريكٌ في المعركة، قوافل التبرعات الشعبية من طعام ودواء هى رسالة واضحة مضمونها شعب مصر قلباً وقالباً مع إخوته في غزة.

كما طالب محاسبة دولية فورية لقادة الاحتلال بتهمة التجويع المتعمد كجريمة حرب وكسر الحصار الآن بفتح كافة المعابر أمام مساعدات غير مشروطة، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.