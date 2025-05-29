شكرا لقرائتكم خبر عن المالية لـ"خطة النواب": مستهدف تعيين 55 ألف معلم جديد فى العام المالى 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عدد المعلمين المزمع تعيينة خلال العام المالى 2025/2026.

وقال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز فى المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأضاف سيد، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى 2025/2026، أن الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالى القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد.

أوضح، أن هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائى يتوقف على التنفيذ الفعلى، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا، مؤكدا العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة فى الكوادر البشرية داخل المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2026/2025.