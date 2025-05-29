شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوعى: منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات خطوة لتحفيز الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن رئيس مجلس الوزراء حرص على توضيح كافة الأمور فيما يخص مختلف الموضوعات التي تناولها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بجانب طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، وحجم التحديات التي تواجهها، كما يكشف عن إدراك حكومي متقدم بأهمية الحفاظ على توازن دقيق بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية، وبين ضرورات الإصلاح ومتطلبات العدالة المجتمعية.

ولفت زيدان، في تصريحات صحفية له، إلى أن حديث رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، يعكس رؤية مصرية طموحة نحو تعزيز التعاون العربي وتحقيق تكامل حقيقي في ملف حساس مثل الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تنفصل عن المساعي المستمرة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما أنها تؤكد على أن الدولة تسعى لتوظيف موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها التحتية في خدمة مشروع تكاملي عربي قد يشكل مستقبلًا واحدًا من أعمدة الأمن القومي الإقليمي.

وأكد زيدان، أن تمويل دراسات امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، يعبر عن إدراك الحكومة لأهمية تطوير البنية التحتية للنقل العام، والذي وصفه مدبولي بأنه استثمارًا طويل الأمد في العدالة الاجتماعية وكفاءة الاقتصاد الحضري. فكل تحسين في منظومة النقل هو بالضرورة تحسين في الإنتاجية وتقليص للفاقد الزمني وتحسين لنوعية الحياة.

وأضاف نائب رئيس الوعي، أن قرار مجلس الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات تكشف عن توجه حقيقي نحو تحفيز الاستثمار المباشر وتذليل العقبات أمامه، وهو ما يعكس تحولًا إداريًا إيجابيًا يضع الدولة في موقع الشريك لا الخصم أمام المستثمر.