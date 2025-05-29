شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تعلن انطلاق النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف" فرصة حياة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود لتمكين الشباب المصري وتعزيز فرصهم في سوق العمل، تنظم مؤسسة "حياة كريمة النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف "فرصة حياة"، يوم الخميس 29 مايو 2025، في صالة الدراجات باستاد القاهرة الدولي، وذلك تحت رعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

يأتي تنظيم الملتقى في سياق الالتزام برؤية مصر 2030، وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد. ويُعد الملتقى فرصة حقيقية للشباب المصري للتواصل المباشر مع الشركات في مختلف القطاعات، والتقديم على فرص عمل وتدريب تلبي احتياجات السوق، كما يسهم في رفع وعي الشباب بأهمية التأهيل المهني والتقني.

وتشارك في الملتقى جهات متعددة على رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر (EFE)، إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تقدم فرص توظيف في مجالات متنوعة.

ويشهد الملتقى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة التي تساهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية للمشاركين مثل كيفية بناء الهوية المهنية، واستخدام المنصات الرقمية للبحث عن عمل، والتشبيك المهني الفعّال.

كما يوفر الملتقى مساحة متكاملة تجمع بين التدريب والتوجيه والتوظيف المباشر، حيث حظى المشاركون بتجربة شاملة تبدأ من جلسات التدريب، مرورًا بالتفاعل مع خبراء الموارد البشرية، والتمكين الرقمي وتنتهى بالتقديم على الوظائف المتاحة في أجنحة الشركات المشاركة.

ويُعد ملتقى "فرصة حياة " نموذجا رائدًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، من أجل دعم الشباب المصري وتوفير بيئة داعمة تُمكّنه من بناء مستقبل مهني مستقر. وتؤكد مؤسسة حياة كريمة من خلال هذا الملتقى استمرار التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص الوصول إلى العمل اللائق في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى إقبالًا واسعًا من الشباب، في ظل ما يقدمه من فرص مهنية حقيقية، وتجربة شاملة تجمع بين التأهيل العملي والتفاعل المباشر مع السوق، وهو ما يجعله أحد أبرز الفعاليات التنموية التي تضع الشباب في قلب عملية التنمية المستدامة.

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"

ملتقى التوظيف" فرصة حياة"