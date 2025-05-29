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"الجبهة الوطنية" يهدى "درع تكريم" لمحافظ الشرقية تقديرا لجهوده فى دعم التنمية

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"الجبهة الوطنية" يهدى "درع تكريم" لمحافظ الشرقية تقديرا لجهوده فى دعم التنمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 29 مايو 2025 01:50 م

قدم النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، درع الحزب إلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك خلال زيارة رسمية لمكتبه بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم مسيرة التنمية المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على تعزيز التعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظات، وتقديرًا للدور الذي يقوم به المحافظ في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الحياة لأهالي الشرقية، بما يعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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