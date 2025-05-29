شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يهدى "درع تكريم" لمحافظ الشرقية تقديرا لجهوده فى دعم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قدم النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، درع الحزب إلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك خلال زيارة رسمية لمكتبه بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم مسيرة التنمية المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على تعزيز التعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظات، وتقديرًا للدور الذي يقوم به المحافظ في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الحياة لأهالي الشرقية، بما يعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.