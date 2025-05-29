عطية بعد جلسة لجنة الاشغال العامة: نعمل على تشغيل المرافئ والموانىء بشكل سليم

عقدت ​لجنة الاشغال العامة​ و​النقل​ و​الطاقة​ و​المياه​ جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور عدد من النواب.

ولفت عطية، بعد الجلسة، الى أن "اجتماع اللجنة كان مهما وبحثنا في موضوعين الاول ​الشراكة​ مع ​القطاع الخاص​ يعني مبدأ الbot وdbot وكما تعرفون فان موضوع ​المرافئ​ و​الموانىء​ فلدينا خمس مرافئ نحن بحاجة إلى تأهيلهم بشكل سليم ولدينا ​مطار بيروت​".

وذكر أنه "لدينا مطارين بصدد التنفيذ والبحث باعادة تشغيلها وكذلك مرفق سياحي في جونيه فهذا الأمر ضمن خطة الحكومة وضمن خطتنا كلجنة لتشغيلهم بشكل سليم وبشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تناول البحث اليوم مع الادارات المختصة لوضع سياسة واضحة بكيفية الشراكة مع حفظ حق الدولة والحفظ على الملكية والتعاون حول الادارة و​الاستثمار​ واعطاء مداخيل للدولة بجدوى اقتصادية واضحة".

قال "كانت هناك توصيات بهذا الموضوع اولا الحفاظ على سيادة البلد والحفاظ على ملكية المرافىء والموانىء ومطارات الدولة اضافة إلى خطة استراتجية متكاملة بين المرافىء بين بعض وكما تعرفون سوريا بدات تأهيل مرافقها ويجب ان تكون المرافىء والموانئ في لبنان باحسن حال".

وتابع عطية "هناك شركات عالمية كبيرة تتواصل معنا، والوزارة يجب ان تكون على جهوزية تامة وهذه الجلسة ستستكمل في جلسات لاحقة واكدنا جميعا على موضوع الشراكة و​الشفافية​ وتحسين ​الانتاجية​".