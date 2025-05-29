استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الإتصالات شارل الحاج، واطّلع منه على أوضاع وزارته وخطّة عملها للمرحلة المقبلة، إضافةً إلى المشاريع والخدمات الّتي تنوي القيام بها والانضمام اليها.
كما التقى المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك" SAM TURNER، الّذي أطلعه على مسار المشاورات الّتي تجريها الشّركة مع وزارة الإتصالات اللّبنانيّة، من أجل ضمّ لبنان إلى شبكة الدّول الـ136 الّتي تتوافر فيها هذه الخدمة.
وعرض تورنر لأبرز فوائد "ستارلينك" في مجال تعزيز الإنترنت بواسطة الأقمار الصّناعيّة، "ما ينعكس إيجابًا على عمل المؤسّسات الصّناعيّة والتّجاريّة والمصرفيّة والتّربويّة، إضافةً إلى الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة"، لافتًا إلى أنّ "نظام ستارلينك يوفّر دعمًا لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اطلع من تورنر على مسار المشاورات لضم لبنان للدول التي تتوافر فيها خدمة "ستارلينك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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