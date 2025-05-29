رسامني زار "بيت بيروت" واطلع على محتويات معرض "احكيلي" حول الحرب اللبنانية

زار وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، "بيت بيروت" في منطقة السوديكو، برفقة المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنّقل المشترك زياد نصر.

وخلال جولته في المعرض المقام حاليًّا تحت عنوان "احكيلي"، اطّلع رسامني على محتوياته الّتي تستعرض سرديّات فرديّة وجماعيّة للحرب اللّبنانيّة، وتجلّياتها في تفاصيل الحياة اليوميّة الّتي حفظها المكان، واحتواها المعرض بأسلوب تفاعلي يجمع بين التّوثيق والفن.

وأثنى على "القيّمين على هذا النّشاط المميّز"، مقدّرًا "جهودهم في الحفاظ على ذاكرة المدينة، والعناية بالتّراث والبيئة، وخلق مساحة تشاركيّة للتّوعية حول العديد من الشّؤون والقضايا الهامّة".

مع الإشارة إلى أنّ "بيت بيروت"، المعروف سابقًا بـ"بيت بركات"، يُعدّ من أبرز رموز الذّاكرة الحيّة للحر اللّبنانيّة الّتي اندلعت قبل خمسين عامًّا، وقد تحوّل إلى مساحة تفاعليّة تجمع بين التّوثيق الفنّي والبحث الاجتماعي.