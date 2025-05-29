زار وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، "بيت بيروت" في منطقة السوديكو، برفقة المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنّقل المشترك زياد نصر.
وخلال جولته في المعرض المقام حاليًّا تحت عنوان "احكيلي"، اطّلع رسامني على محتوياته الّتي تستعرض سرديّات فرديّة وجماعيّة للحرب اللّبنانيّة، وتجلّياتها في تفاصيل الحياة اليوميّة الّتي حفظها المكان، واحتواها المعرض بأسلوب تفاعلي يجمع بين التّوثيق والفن.
وأثنى على "القيّمين على هذا النّشاط المميّز"، مقدّرًا "جهودهم في الحفاظ على ذاكرة المدينة، والعناية بالتّراث والبيئة، وخلق مساحة تشاركيّة للتّوعية حول العديد من الشّؤون والقضايا الهامّة".
مع الإشارة إلى أنّ "بيت بيروت"، المعروف سابقًا بـ"بيت بركات"، يُعدّ من أبرز رموز الذّاكرة الحيّة للحر اللّبنانيّة الّتي اندلعت قبل خمسين عامًّا، وقد تحوّل إلى مساحة تفاعليّة تجمع بين التّوثيق الفنّي والبحث الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسامني زار "بيت بيروت" واطلع على محتويات معرض "احكيلي" حول الحرب اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.