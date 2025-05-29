حبيب زار برّي وأطلعه على نتائج لقاءاته مع "صندوق أبوظبي"

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مساء أمس، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأطلعه على النتائج الإيجابية لاجتماعات مصرف الإسكان مع "صندوق أبوظبي للتنمية" برئاسة المدير الإقليمي لدول آسيا في الصندوق عبدالله المنصوري الذي زار مصرف الإسكان أمس بعدما تمنى عليه رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في أبوظبي إعطاء قروض مدعومة لمصرف الإسكان مخصّصة للشعب اللبناني لمساعدتهم في تأمين مسكن لائق.

واشار في بيان، الى ان "لقاء الرئيسين اللبناني والإماراتي سيُترجم قريباً باتفاقية تعاون بين الدولة اللبنانية و"صندوق أبوظبي للتنمية"، على أن تليها اتفاقية قرض بين "مجلس الإنماء والإعمار" و"صندوق أبوظبي للتنمية" يتم تنفيذها من قِبَل مصرف لبنان".