عطالله زار كانبرا والتقى السفير اللبناني في أستراليا ومسؤولين في "التيار الوطني الحر"

زار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​غسان عطالله​ في إطار جولته الأستراليّة، العاصمة كانبرا يرافقه المنسّق الفيدرالي مارون الخوري، والمنسّق الفيدرالي السّابق شربل راضي.

بدأت الزّيارة من دارة سفير لبنان إلى أستراليا ميلاد رعد، الّذي أولم على شرف عطالله والوفد المرافق، وشدّد في كلمة له على "أهميّة عمل السّفارة اللّبنانيّة، والدّور المهم الّذي تلعبه في تسهيل شؤون أكثر من نصف مليون لبناني يعيشون في مناطق أستراليّة مختلفة".

بعدها، توجّه عطالله إلى النّصب التّذكاري للجندي المجهول في العاصمة كانبرا، وفي الختام أولم مسؤولو هيئة "التيّار الوطني الحر" في كانبرا على شرفه، بحضور السّفير رعد وزوجته.