أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان، "أنّها حوّلت رواتب جميع العاملين في القطاع العام، وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيّين وعسكريّين، إضافةً إلى رواتب الأسلاك العسكريّة كافّة إلى ​مصرف لبنان​"، مشيرةً إلى أنّ "بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرّواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الخميس 29/05/2025".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المال: حوّلنا رواتب العاملين بالقطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وبالإمكان سحبها بدءًا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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