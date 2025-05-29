الجيش: توقيف 37 شخصًا وإحباط عملية تهريب مخدرات وبنزين في جرد بلدة يحفوفا

أعلنت ​قيادة الجيش​، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 37 شخصًا".

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة، أنه "تم إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من ​المخدرات​ ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك، وتوقيف 9 متورطين، توقيف 26 سوريًّا في منطقتَي بر الياس وقب الياس – زحلة، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود عرسال - بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب".

كذلك أعلنت القيادة، أنه "تم دهم منزل المواطن (ع.س.) في منطقة برج أبي حيدر – بيروت كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز الشربين – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".