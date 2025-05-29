الافراج عن رجل دين إيراني موقوف في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء ال​إيران​ية "إيسنا"، أن "​السعودية​ عن ​رجل الدين​ الإيراني غلام رضا قاسميان بعدما تم ​توقيف​ه وهو في طريقه إلى إيران بعد متابعة من ال​مسؤولين​ الإيرانيين".

وكان المتحدث باسم ​السلطة القضائية​ في إيران أصغر جهانقير طالب ب​إطلاق سراح​ه، معتبرا توقيفه "غير مبرّر وغير قانوني"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ تصريحاته تعكس آراءه الشخصية.

وفي شريط مصور عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ كان قد اتهم قاسميان الحكومة السعودية بتحويل ​مكة​ إلى مكان لل​قمار​ ومراكز ​فجور​ وحفلات فاحشة".