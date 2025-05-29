الافراج عن رجل دين إيراني موقوف في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، أن "السعودية عن رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان بعدما تم توقيفه وهو في طريقه إلى إيران بعد متابعة من المسؤولين الإيرانيين".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانقير طالب بإطلاق سراحه، معتبرا توقيفه "غير مبرّر وغير قانوني"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ تصريحاته تعكس آراءه الشخصية.
وفي شريط مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان قد اتهم قاسميان الحكومة السعودية بتحويل مكة إلى مكان للقمار ومراكز فجور وحفلات فاحشة".
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