القوات المسلحة الأردنية أحبطت عملية تهريب مخدرات جوا

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة على واجهتها الغربية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية صحيفة "الغد"، بأن "قوات حرس الحدود بالمنطقة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، نجحت في رصد الطائرة المسيرة ومتابعتها قبل إسقاطها داخل الأراضي الأردنية بعد تطبيق قواعد الاشتباك، حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر للصحيفة "عزم القوات المسلحة الأردنية على مواصلة استخدام كافة إمكاناتها لمنع تسرب هذه المواد إلى الداخل والحفاظ على أمن الوطن واستقراره".