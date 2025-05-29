الدفاع الروسية اعلنت تحرير 3 بلدات في دونيتسك وخاركوف

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "​القوات الروسية​ تمكنت من تحرير بلدتي ​شيفتشينكو بيرفوي​ وغناتوفكا في ​جمهورية دونيتسك​ الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة ستروييفكا في ​مقاطعة خاركوف​".

واشارت في بيان، الى أن "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير قرية ستروييفكا في مقاطعة خاركوف. كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوبية" الروسية، من تحرير قرية وغناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 137منطقة".