شكرا لقرائتكم خبر عن جامعةُ ستانفورد الأمريكية تستضيف محاضرةً لأمين عام رابطة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

تناولت المحاضرةُ شرحًا موسَّعًا لبعض القِيَم الإسلامية، وإيضاحَ عددٍ من المفاهيم ذات الصّلة بالجانب الإسلامي ‏ مقترحٌ أكاديمي لتحويل المحاضرة إلى كتابٍ يَصدرُ عن الجامعة 25 طالباً يستعرضون مشاريعهم حول بنود "وثيقة مكة المكرمة"

‏استضافتْ جامعةُ ستانفورد الأمريكية، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لإلقاء محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر".

كما التقى معاليه بعددٍ من رجال الأعمال في وادي السيليكون، مناقشاً عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي وتشريعات الاقتصاد الإسلامي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأعمال الخيرية ومكافحة الفقر.

هذا وقد اشتملت المحاضرة في أهمّ محاورها على تسليط الضوء على الصراعات الأيديولوجية -الدينية والفكرية- مع استعراض نماذج لمخاطرها وحلولها، وإيضاح الفرق بين الاختلافات الدينية والفكرية التي تُمَثِّل طبيعةَ الحياة وواقعها الذي لا يُمكن إلغاؤه، مع ضرورة تفاهمها وتعايشها وتعاونها، مبيّناً صراعها وانقسام مجتمعاتها وأُمَمها والآثار الناتجة عن ذلك، مع استعراض بعض الأمثلة، وخاصةً أشهر الكتابات والنظريات بشأنها ومناقشتها، ولا سيما الشعارات الداعية لتحويل الأفكار إلى أيديولوجياتٍ متطرفة ومنغلقة، كما تتحوّل -على سبيل المثال- الحرية الاقتصادية إلى قناعةٍ مقدّسةٍ ومنغلقةٍ على نفسها على حساب العدالة والتضامن، مع التأكيد على أنّ هذا لا يعني المساسَ بحق الدول والكيانات في أولوية تحقيق مصالحها في الإطارَيْن الأخلاقي والقانوني.

‏وتطرّقتْ المحاضرةُ كذلك -في سياق إسهابها- لشرحٍ موجزٍ لمفهوم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع قراءةٍ لمستوى تفعيله وفق الأحداث العالمية المعاصرة.

‏كما تناولتْ المحاضرة -بالأمثلة- جهودَ ⁧‫رابطة العالم الإسلامي‬⁩ حول العالم؛ لتعزيز سلام المجتمعات والأمم وتماسكها، وتناولتْ أيضا شرحًا موسَّعًا لبعض القِيَم الإسلامية، في سياق الحديث عن التشخيص والحلول والنماذج.

جامعة ستانفورد ،

‏كما اشتملتِ المحاضرةُ أيضاً على إيضاح عددٍ من المفاهيم ذات الصّلة بالجانب الإسلامي، ومن ثمَّ التأكيد على أهمية استيعاب أهدافها التشريعية وسلامتها التطبيقية، مع التركيز على الفرق بين ما يمثِّل حقيقة الإسلام وبين ما يمثِّل فقط بعض الأفراد أو بعض الجماعات، مع الإشارة في هذا لوثيقة مكة المكرمة‬⁩، وإجماعها الإسلامي، وفكرة صدورها، واستعراضٍ مختصرٍ لمضامينها.

‏تلا ذلك، جلسة حوارٍ تناولت بعض الأسئلة والاستطلاعات والنقاش حولها.

عقِبها، استمع فضيلتُه إلى شرح وعروض لمجموعة من طلاب مرحلة البكالوريوس في جامعة ستانفورد، بلغ عددهم ٢٥ طالباً، قدّموا مشاريعهم العملية بعد نهاية الفصل الدراسي الحالي، والتي ركّزتْ على تطبيق مضامين "وثيقة مكة المكرمة" عالميًّا.

وتأتي هذه المشاريع الطلابية ضمن برنامج "تأسيس حياة المسلم"، والتي استلهموها بعد زيارتهم إلى مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك وأدائهم مناسك العمرة.

واستعرضتْ هذه المشاريع الطلابية بنود "وثيقة مكة المكرمة" والتقريب بينها وبين الحياة العملية في العالم الغربي، مثل: مكافحة التطرف، وتعزيز التواصل والحوار بين أتباع الأديان، وحماية المناخ والبيئة، وغيرها.

‏شهِدَ المحاضرةَ عددٌ من أكاديميّي الجامعة وطلابِها والمدعوّين لها، مؤكِّدين على أهمية توسيع فكرة المحاضرة، لتكون مشروعَ كتابٍ يُقترح صدورُه عن الجامعة.

‏عقِب ذلك، تمّ تناول طعام الغداء على شرف فضيلته، بحضور عددٍ من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر

محاضرةٍ عن "القِيَم في مواجهة صراعات العَصر