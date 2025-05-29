الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع رياح ناشطة في النهار

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع بعض التقلبات المحلية، ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وفوق معدلاتها في المناطق الجبلية والداخلية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم الخميس غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية، بينما تنخفض في المناطق الداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في الشمال".

وذكرت أن "الطقس غدا الجمعة غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع رياح ناشطة في النهار واحتمال تساقط الرذاذ شمالاً".

واوضحت أن "طقس السبت قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلاً".