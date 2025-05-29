يعقوب: معلومات عن تعاون أمني لبناني- سوري أفضى للقضاء على معامل المخدرات على الحدود

اعتبر رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، أنّ "رغم كل المعطيات السّلبيّة عن نوايا الحُكم الجديد في سوريا تجاه لبنان، إلّا أنّ هناك معلومات إيجابيّة عن تعاون أمني لبناني- سوري أفضى إلى القضاء على معامل تصنيع المخدرات على الحدود الشّرقيّة والشّماليّة بين لبنان وسوريا".

وأشار إلى أنّ "هذا الإنجاز يُعتبر مهمًّا للبنان، ويلبّي مطالب دول عربيّة كانت تعاني من تهريب هذه المواد إليها"، لافتًا إلى أنّ "بكل موضوعيّة وطنيّة، نعتبر العمل الإيجابي جيّدًا ونتمنّى المزيد".