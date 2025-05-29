بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون. والتقى عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

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