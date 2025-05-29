"اليونسكو" أشادت بتقرير التقييم الدوري لمحمية جبل موسى للمحيط الحيوي

أعلنت منظمة اليونسكو عن نتائج التقييم الدوري لمحمية جبل موسى للمحيط الحيوي، مشيدةً بـ"جودة التقدم المُحرز والتقرير المقدم من قبل جمعية حماية جبل موسى، الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية"، مؤكدةً أن "المحمية لا تزال تفي بمعايير الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي".

وأكد التقييم أن "المحمية تستوفي المعايير الدولية المعتمدة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)".

وتوجه بالتقدير للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة من خلال السياحة البيئية (لاحظت اللجنة الزيادة اللافتة في أعداد الزوار، من 300 زائر في عام 2009 إلى أكثر من 40,000 في عام 2023)، وذلك بفضل تطوير البنية التحتية للسياحة البيئية، وتقديم تجارب ثقافية، ودعم المنتجات المحلية تحت علامة "جبل موسى".

كذلك اعتبرت جمعية حماية جبل موسى هذا الاعتراف تتويجاً لجهود جماعية على مدار سنوات، وشكرت جميع الشركاء والداعمين والعاملين في الميدان والسلطات والسكان المحليين الذين ساهموا في تعزيز مكانة المحمية كنموذج متكامل يجمع بين حماية الطبيعة وخدمة المجتمع المحلي.