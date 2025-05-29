ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "قذيفةً من نوع "شيلكا" سقطت في بلدة الدوسة في عكار، مصدرها الجانب السّوري، ما أدّى إلى إصابة المواطن (أ. ش) بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن جراء سقوط قذيفة في بلدة الدوسة- عكار مصدرها الجانب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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