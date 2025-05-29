انتخاب سليم خليل غزاله رئيساً لبلدية زحلة – معلقة وتعنايل

عقد أعضاء مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المنتخبين، بدعوة من محافظ البقاع كمال أبو جودة، اجتماعًا صباح اليوم في سراي زحلة، لانتخاب رئيس البلدية ونائبه.

وجرت عملية الانتخاب، وأسفرت عن تولّي سليم خليل غزاله رئاسة البلدية، وزياد نزيه شعنين منصب نائب الرئيس.

وقد هنأ المحافظ أعضاء المجلس البلدي المنتخب، متمنيًا لهم "التوفيق في أداء مهامهم وخدمة مدينة زحلة وأبنائها".