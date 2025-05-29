أمن الدولة: توقيف مطلوب في تبنين لقيامه بعمليات سرقة وضبط مواد مخدرة بحوزته

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "دوريّةً من قسم الاستعلام والتّحقيق ومكتب بنت جبيل تمكّنت من توقيف المدعو "ر. ف." في بلدة تبنين، بناءً على معلومات توافرت لدى مديريّة النّبطيّة الإقليميّة، لقيامه بعمليّات سرقة باستخدام درّاجة ناريّة من دون لوحات".
وأوضحت في بيان، أنّه "ضُبطت بحوزته مواد مخدّرة، وتبيّن أنّه مطلوب بمذكّرتَي توقيف بجرم مخدّرات وسرقة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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