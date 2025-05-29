اختتام انتخابات رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في قضاء الكورة

اختُتمت العمليّة الانتخابيّة لرؤساء المجالس البلديّة في قضاء الكورة، بإشراف القائمقام كاترين الكفوري في سراي أميون. وقد جاءت النّتائج على الشّكل الآتي:
- انتخاب الأمير جمال رشيد الأيوبي رئيسًا لبلديّة النخلة، والياس حنا الاغا نائبًا للرّئيس.
- انتخاب أسعد توفيق محفوظ رئيسًا لبلديّة كفرقاهل، وامال جميل يعقوب نائبةً للرّئيس.
- انتخاب إيلي جورج الحلو رئيسًا لبلديّة زكرون، وإيلي عصام العلم نائبًا للرّئيس.
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