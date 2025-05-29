أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي في محلّتَي تعلبايا وتمنين التحتا، من توقيف كلّ من: "ج. ب." (مواليد عام 1987، فلسطيني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة، و"م. خ." (مواليد عام 1987، سوري) وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّه "ضُبطت بحوزة الأوّل كميّة من المواد المخدّرة"، موضحةً أنّه "تمّ تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع أوقفت مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وتمنين التحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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