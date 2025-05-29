الخارجية الصينية: الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قرار الولايات المتحدة "غير المنطقي" إلغاء تأشيرات طلاب صينيين مؤكدة تقديم احتجاج لدى واشنطن عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.

واشارت ماو نينغ الى أن "الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية"، مضيفة أن "الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّه "سيُلغي بفعالية تأشيرات طلاب صينيّين"، متحدّيا بذلك بكين التي اشتكت من تعليق واشنطن عمليات معالجة التأشيرات.

واشار روبيو في بيان، الى أنّ "إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، وبخاصة أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة".

واوضح "اننا سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ".

ويشكّل هذا الإعلان تحدّيا واضحا لبكين بعد أن انتقدت قراره في اليوم السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، مؤقتا على الأقلّ.