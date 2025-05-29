التجارة الصينية دعت الولايات المتحدة الى إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة

دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان واشنطن إلى "إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة"، بعدما عطلت محكمة فدرالية أميركية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واوضحت يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".

وفي وقت سابق اليوم، استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكما أصدرته محكمة فدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره.

واشارت إدارة ترامب في ملف الدعوى الى أنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025"