شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة لعضو التنسيقية محمود القط حول خطط الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدما من النائب محمود القط، بشأن خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها، لاسيما في المناطق الساحلية.

وقال " القط " إن لتغيرات المناخية أصبحت من القضايا المتسارعة والمتشابكة، نتيجة الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف وموجات الحر الشديدة.

وأضاف "القط" أن حوض البحر المتوسط يشهد وتيرة تغيّر مناخي أسرع من المتوسط العالمي، مع ارتفاع سنوي في درجات الحرارة يتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، الأمر الذي يتطلب تحركاً جاداً وتكاملاً بين السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

وطالب البرلماني الحكومة بتوضيح سياساتها في هذا الشأن، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق الساحلية، إلى جانب إبراز خطط التكيف وتدابير نظم الإنذار المبكر، بهدف الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية المحتملة الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة