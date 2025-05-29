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"الجبهة الوطنية" يهدى وزير الرياضة "درع تكريم" لدعمه العمل المجتمعى

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"الجبهة الوطنية" يهدى وزير الرياضة "درع تكريم" لدعمه العمل المجتمعى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 29 مايو 2025 11:56 ص

 قدم النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، درع الحزب إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم قضايا الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، إلى جانب إسهاماته الفاعلة في تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب والأنشطة الرياضية.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز التواصل مع القيادات التنفيذية التي تبذل جهودًا واضحة لخدمة المواطن المصري وتمكين الشباب من أداء دورهم الوطني بكفاءة وفعالية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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