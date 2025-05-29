شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يناقش الأثر التشريعى لقوانين الضريبة على العقارات والتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث يناقش خلال يومى الاحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

١ - النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد

٢ - النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضـاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ; بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مـع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية

٣ - ا النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليــات التـي تنتهجها وزارة البيئــة لمواجهـة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية

وبناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب/ أكمـل نجـاتي، بشأن دراسة الأثـر التشريعي لقانون الضريبة علــى الـعقــارات المينية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية)

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبـي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـاً مـن المـادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ .

كما ينظر المجلس عدد من التقارير النوعية والتى سيقوم باحالتها الى الحكومة لتنفيذ ماجاء بها من توصيات وهى كالتالى:

١-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لحـان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبات المناقشـة العامــة المقدمة من كل من:

-النائب / خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدي مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية

-النائب عادل عبد الفتاح ،ناصر ، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن ;استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدي تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجيةللدولة

- النائبة / هنـد جوزيف، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن اعادة هيكلـة الشـركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

-النائب / هشام الحاج علي ، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العـام فـي تنميـة ودعـم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية

۲- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة / راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة

-الاقتراح برغبة المقدم من االنائبة هبة شاروبيم ، بشأن;إعادة النظـر فـي نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية.

٣-تقرير اللجنة المشتركة من لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات ومكتـب لحنــة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة / سماء سليمان، بشأن ;سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل

٤ - تقرير اللجنة المشتركة من لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجــــا المعلومــات ومكتـب لحنـة الصـناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناع

٥-تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائب /أيمن عبد المحسن بشأن إعادة انشاء مستشفى الحميات بدكرنس

بمحافظة الدقهلية و النائب عمرو عزت، بشأن;تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام ومن النائب / خالد أبو الوفا، بشأن ;تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث ومن النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة ومن النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة

ومن النائب / عمرو السعيد، بشأن ;تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى محافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة

ومن النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو – محافظة أسوان ومن النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة

٦-تقارير لجنة الزراعة والري عن:

طلب المناقشة العامة المقدم من النائب / جمال أبو الفتوح، وأكثـر مـن عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة

الاقتراحين برغبة المقدمين من:

- النائب / محمود سامي الإمام، بشأن ;معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية

ومن النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه

٧-تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من: النائبة / عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها ومن النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضواً من االأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها

وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

٨- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون

٩- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعـــلام ومكتــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي

١٠- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة / هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا - علم الأساطير – المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وأنشطة طلاب التعلـيـم مـا قبـل الجامعي

١١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / يوسف عامر ، بشأن ;إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبى والتكنولوجى