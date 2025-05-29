شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: رصد يومى لأسعار السلع فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بـ13 ألف حملة فى الفترة من يناير 2024 وحتي مايو 2025 ، وحرر 44 ألف محضر خلال تلك الفترة، موضحا أن هناك رصد يومي لأسعار السلع فى الأسواق.

وأوضح أن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة ، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.

وحضر الافتتاح كل من وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس جهاز مستقبل مصر.

وكان قد تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي.



