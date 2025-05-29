بن غفير: إيقاف القتال في قطاع غزة سيكون خطأ تاريخيا

رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن "إيقاف القتال في قطاع غزة، سيكون خطأ تاريخيا"، معتبرا أنه "ليس هناك حاليا من صفقة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة".

واعتبر في تصريحات له، إنه "لا يجوز لإسرائيل التراجع"، مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا "تجاوزت خطه الأحمر"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يدرك جيدا ما هو هذا الخط الأحمر".

وأضاف بن غفير أن "إيقاف القتال سيكون خطأ تاريخيا"، مشيرا إلى أن "لا صفقة حاليا تعيد جميع الرهائن وعلينا الاعتراف بالحقيقة نحن نبعد أكثر إمكانية تحرير الباقين".

وشدد بن غفير على أن "موقفه من صفقات التبادل واضح جدا، وأعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار".