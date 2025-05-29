وزارة الصحة السودانية: 70 حالة وفاة جراء الكوليرا في الخرطوم خلال يومين

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن "وفاة 70 شخصا جراء الكوليرا في الخرطوم خلال يومين". واشارت الى تسجيل 942 حالة إصابة جديدة و25 وفاة الأربعاء، غداة تسجيل 1177 حالة إصابة و45 وفاة الثلاثاء.

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