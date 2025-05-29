"ديلي تلغراف": حكومة بريطانيا تنوي إنفاق 1.35 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي وفرق هجوم إلكتروني

أفادت بذلك صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن "الحكومة البريطانية تنوي "إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) على استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء فرق هجوم إلكتروني لمواجهة أنشطة الدول المعادية".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوله إن "لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر، تحولت إلى وسيلة للحرب"، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه التقنيات والوحدات سيشكل "معايير جديدة" في الدفاع.

واشارت الصحيفة الى انه "سيتم سرد السياسة الجديدة في هذا المجال في المراجعة الشاملة التي تجريها الحكومة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تنشر في الثاني من حزيران المقبل".

وذكرت أن "وزارة الدفاع البريطانية تعرضت خلال العامين الماضيين لنحو 90 ألف هجوم إلكتروني، وهو ضعف العدد المسجل في البيانات المنشورة عام 2023".